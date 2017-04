Corée du Nord: un régime aux abois ?

La Corée du Nord a tiré lundi 6 mars quatre missiles en mer du Japon, dont trois dans sa zone économique exclusive, pour « s'entraîner à frapper les bases américaines dans l'archipel ». Ces tirs surviennent au moment même où, non loin de ses côtes, les États-Unis et la Corée du Sud mènent conjointement des manœuvres militaires. Des tirs jugés comme une provocation par tous. Les résolutions de l'ONU interdisent à Pyongyang toute utilisation de la technologie des missiles balistiques, et cette démonstration de force oblige l'administration américaine à apporter une réponse diplomatique à la montée des tensions qui menace également la Chine et la Corée du Sud. L'équilibre nucléaire est-il désormais menacé?

Si l’on en croit les spécialistes, la guerre pourrait se déclencher à tout moment entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Mais quelles sont les origines de ce déploiement militaire ?

Il y a d’abord la question de la pérennité même du gouvernement de Pyongyang vis à vis de son actuel dirigeant qui est mise en jeux. La population nord-coréenne a de plus en plus de doute sur son chef. Ce dernier, nommé à la hâte, n’avait pas les faveurs du parti : il n’a pas participé à la guerre de Corée, et n’a pas eu de carrière militaire comme son père et son grand père. Il a été élevé en Suisse et n’a pas grandi avec les armes. Contraste absolu d’un pays dont le premier employeur est l’armée.

Mais à sa nomination, Kim Jong Un, a mis un point d’honneur à « nettoyer les doutes », ce qui pourrait expliquer la crise actuelle et ces démonstrations de force outrancières.

Car dans la foulée du « nettoyage », il y a eu des impairs : dans la vision confucéenne des pays d’Extrême-Orient, le respect dû à la famille a son importance. Il faut se rappeler que Kim Jong Un a fait assassiner plusieurs membres de son clan comme son frère Kim Jong Nam en 2017 et son oncle Jang Song-Taek en 2013. Cela a laissé dubitatif plusieurs membres du parti qui l’avaient à la bonne. Mais à l’instar du chef d’état-major Ri Yong-il le 21 février dernier, ils ont aussi été assassinés.

Les assassinats n’ont rien de nouveau dans le régime. Mais ceux ordonnés par le père et le grand père se faisaient autrefois dans la discrétion d’un accident de voiture ou d’une « crise cardiaque ». Cette manière de procéder, à savoir les procès suivi d’exécutions spectaculaires, est une façon de prouver à sa population, que le leader veille au grand jour. Mais cela aussi est un impair : il est très mal vu de montrer sa colère dans la tradition coréenne, même si la société est communiste. Et les procès en trahison ne font que faire planer le doute au sein du parti et de la population.

Tous ces facteurs conduisent Kim Jong Un à une fuite en avant pour prouver qu’il est digne du pouvoir. Mais la crise a aussi d’autres origines.

Le régime de Pyongyang est-il voué à s'effondrer ? C'est ce que pense un ancien haut diplomate nord-coréen passé au Sud en août dernier.

"Je suis convaincu que les jours de Kim Jong-un sont comptés", a déclaré ce mercredi lors de sa première conférence de presse devant les médias étrangers l'ancien numéro deux de l'ambassade de Corée du Nord à Londres, Thae Yong-Ho.

Le diplomate est convaincu que nombre de ses compatriotes vont suivre son exemple car le régime nord-coréen est "sur une pente descendante". Pour preuve, de plus en plus de membres de l'élite nord-coréenne "tournent leur dos" à Kim Jong-un :

La Corée du Nord est dirigée depuis sa fondation en 1948 par la dynastie des Kim. Elle est l'objet de multiples résolutions de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU décrétées pour la contraindre à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique interdits.

Thae Yong-Ho, l'un des plus hauts diplomates à être passé au Sud ces dernières années, a expliqué que l'accès aux informations étrangères dans le cadre de ses fonctions avait contribué à faire vaciller sa foi dans le régime.

Ses doutes sont devenus des convictions quand Kim Jong-un, arrivé à la tête du pays après le décès de son père il y a cinq ans, s'est mis à se débarrasser de hauts responsables du régime dans d'impitoyables purges.

Les diplomates nord-coréens sont généralement contraints quand ils sont nommés à l'étranger de laisser un de leurs enfants au pays, comme "garantie" de leur fidélité au régime. Mais Thae Yong-Ho, 55 ans, a eu la chance de pouvoir partir en Grande-Bretagne avec ses deux fils aujourd'hui âgés de 19 et 26 ans.

"Le régime de Kim Jong-un prend en otage l'amour entre parents et enfants pour contrôler les diplomates nord-coréens."

L'ex-diplomate, passé au Sud avec femme et enfants, avait été qualifié de "pourriture humaine" par Pyongyang qui l'accuse d'avoir détourné une importante somme d'argent, violé un mineur ou encore espionné pour le compte de Séoul.