Après la Syrie, la Corée du Nord ?

A coups de tweets provocateurs et de manœuvres militaires, le président américain se montre inflexible face à Pyongyang, laissant planer la menace d’un nouveau conflit ouvert sur la péninsule.

L’air de la guerre plane de nouveau sur la péninsule coréenne. Dans cette région où la guerre froide n’a jamais pris fin, la rhétorique belliqueuse est repartie de plus belle mardi, quand Donald Trump a reproché à la Corée du Nord de «chercher des ennuis» et s’est dit prêt à «résoudre le problème» nord-coréen sans la Chine. Un peu plus tôt, un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères cité par l’agence officielle KCNA avait critiqué l’envoi du porte-avions américain USS Carl Vinson et de son escorte dans les eaux coréennes : «Le déploiement américain insensé pour envahir la République populaire de Corée [RPDC] a atteint une phase préoccupante. […] La RPDC est prête à réagir, quel que soit le type de guerre voulu par les Etats-Unis.» Pyongyang tonne et promet une attaque nucléaire en cas d’agression américaine. Le déploiement du porte-avions, accompagné de deux destroyers lanceurs de missiles et d’un croiseur, suit de quelques jours les frappes américaines sur une base aérienne en Syrie. Il est un message clair à Pyongyang : les Etats-Unis n’écartent pas l’option militaire. Selon le commandement américain, la présence au large de la péninsule du groupe aéronaval est une « mesure de précaution » compte tenu des « provocations de Pyongyang ». « Nous tiendrons les Etats-Unis pleinement responsables des conséquences catastrophiques entraînées par leur action outrageuse », a rétorque la Corée du Nord, lundi 10 avril.

Même si le président chinois Xi Jinping a plaidé pour «le maintien de la paix et de la stabilité» lors d’un échange téléphonique, mercredi, avec son homologue américain (lire aussi page 8), rien n’indique que cette musique guerrière déjà entendue par le passé va baisser en intensité à mesure que l’on se rapproche d’échéances et d’événements symboliques. Ce samedi, «jour du soleil» au Nord, le régime devrait organiser une parade militaire pour fêter le 105e anniversaire de la naissance Kim Il-sung, le père fondateur de la RPDC et grand-père du dernier rejeton de la dynastie, Kim Jong-un. C’est probablement à ce moment-là, au risque d’exacerber un peu plus l’ire du «Grand Successeur», que le porte-avions américain devrait arriver sur zone. Dix jours plus tard, le régime célébrera la création de son armée.

Au-delà de cet aspect purement commémoratif, auquel la Corée du Nord tient afin de célébrer avec éclat le rôle de ses leaders et la vigueur de ses institutions, Pyongyang profite souvent de ce type d’occasions pour lancer des missiles ou procéder à des essais nucléaires. Le régime pourrait également choisir de se manifester pour la fin des grandes manœuvres militaires américano-sud-coréens, baptisées «Foal Eagle», qui doivent s’achever le 30 avril. «Dans la deuxième quinzaine d’avril, nous allons entrer à nouveau dans une période de graves tensions», redoute Moon Chung-in, professeur émérite à l’Université Yonsei à Séoul. L’année dernière, Pyongyang avait tiré au moins vingt engins et effectué deux tests atomiques. Depuis un mois, sur la base d’images satellites, le site américain d’analyse «38 North» a fait état de travaux suggérant des préparatifs en cours sur le site nucléaire de Punggye-ri. Des lanceurs mobiles de missiles auraient été installés sur les deux côtes du pays. «Si le Nord devait procéder dans les prochains jours à son sixième essai nucléaire [depuis 2006] ou à un tir de missile balistique intercontinental [ICBM] dont il a accéléré le développement, le gouvernement américain pourrait réagir, poursuit Moon Chung-in. La situation est plutôt dangereuse et incertaine car Donald Trump est totalement imprévisible. On ne peut pas écarter la possibilité qu’il lance une opération sans consulter la Corée du Sud.» Ce que le ministre sud-coréen de la Défense n’envisage pas.

Les risques d’escalade sont grands et les conséquences d’une attaque américaine «préventive» - dont les pays de l’Est asiatique ne veulent pas - incalculables. La Corée du Nord de Kim Jong-un n’est pas la Syrie de Bachar al-Assad. La réelle capacité de nuisance et de représailles de Pyongyang n’est pas à sous-estimer. Séoul, mégalopole qui héberge la moitié de la population sud-coréenne et une bonne partie des 200 000 Américains résidant dans le pays, est à portée de tir de l’artillerie et des missiles du nord. Sans compter la probabilité que Pyongyang vise également des bases américaines au Japon, comme il a menacé de le faire à la mi-mars en dégainant des engins dans la mer du Japon.

La péninsule coréenne a déjà connu à plusieurs reprises de graves crises. L’une des pires s’est déroulée en 1994 quand l’administration de Bill Clinton était décidée à frapper les installations nucléaires de Yongbyon, se préparant à l’évacuation des ressortissants américains et massant une armada 33 navires de guerre sur la côte Est. «Mais la menace nord-coréenne est autrement plus réelle et sérieuse aujourd’hui qu’en 1994», note Moon Chung-in.

L’éventualité d’une guerre totale suscite l’appréhension en Corée du Sud. La population, d’habitude peu attentive aux soubresauts bellicistes réguliers et habilement orchestrés de la dynastie des Kim, scrute désormais les moindres signes d’un conflit armé. Les Sud-Coréens craignent que Donald Trump ne souffle sur les braises encore fumantes de la guerre de Corée (1950-1953) qui plongea la péninsule dans les affres d’une lutte fratricide. Officiellement, les deux voisins sont d’ailleurs toujours en conflit puisque l’armistice de Panmunjeom, signé en 1953, n’a jamais débouché sur un traité de paix.

En mars, alors que le Nord multipliait ses bravades et ses tests de missiles balistiques, les habitants du Sud restaient médusés par la destitution rocambolesque de leur présidente, Park Geun-hye. Mais un brutal changement vient de s’opérer. Une rumeur enfle sur les réseaux sociaux, selon laquelle l’armée américaine placerait ses pions en vue d’attaquer la Corée du Nord avant que cette dernière ne développe son missile balistique intercontinental (ICBM).

Au sud du 38e parallèle, le terme «crise d’avril» est devenu l’un des plus référencés. Sur Naver, le premier portail web en Corée du Sud, la section questions-réponses liée aux retombées d’une éventuelle frappe préventive américaine déchaîne les spéculations. Et la Chine, l’alliée traditionnelle de la Corée du Nord, est perçue comme le meilleur rempart face à l’aggravation des tensions entre Washington et Pyongyang.

Les plus catastrophistes anticipent leur fuite à l’étranger et s’interrogent, non sans dérision, sur la moins pire des destinations dans la région. Parmi les scénarios envisagés : Séoul atomisé par une pluie de missiles nord-coréens ou encore l’invasion éclair de la Corée du Sud par une armée surentraînée et dévouée à leur «cher leader» Kim Jong-un.

Comme l’a martelé le nouveau locataire de la Maison Blanche : «Toutes les options sont sur la table.» Les sorties musclées de l’administration Trump ont exacerbé les inquiétudes. Le retour du porte-avions américain USS Carl Vinson et de sa flotte dans la région a cristallisé la menace d’un conflit. De plus, les Etats-Unis ont présenté leur récent bombardement en Syrie, ciblant une base aérienne de Bachar al-Assad, comme un avertissement à l’adresse de Pyongyang.