La cache d'Al-Baghdadi bientôt trouvée ?

Ibrahim quitte Samarra pour Bagdad avec ses parents, au moment de ses études secondaires. La famille s’installe dans le quartier populaire de Tobji. « Il voulait devenir avocat », affirme Omar, qui fréquente alors le même collège qu’Ibrahim et ses trois frères. « C’était un gentil garçon. Il excellait en mathématiques mais était très moyen dans d’autres domaines. » Des résultats médiocres au bac lui interdiront l’entrée de l’université de droit. Il pense alors à une carrière militaire. Recalé, pour cause de myopie ! La seule faculté à l’accepter sera celle de théologie. La mosquée Hajj Zaïdan devient la seconde maison du jeune étudiant. Il n’a pas pour autant renoncé à son amour du ballon. Dans le quartier, on le surnomme Maradona. « Il était très doué, poursuit Omar. Je jouais dans l’équipe adverse et, souvent, je priais pour qu’il se casse une jambe afin que nous puissions les battre. Et lui, il piquait une véritable crise quand il ratait un but. Peu à peu, Ibrahim a basculé. Il s’est replié sur lui-même, devenant colérique et imposant à tous sa vision de l’islam. » Un prosélytisme qui exaspère Omar. Il se souvient encore des premiers épisodes de violence : « Un jour, il y avait un mariage dans le quartier. Il est entré et s’est bagarré avec les invités, sous prétexte que la mixité entre les deux sexes est interdite dans l’islam. Il a fait un scandale alors que les gens dansaient, faisaient la fête, étaient heureux. »

A quoi reconnaît-on les monstres en puissance ? Dans le cas d’Ibrahim Al-Badri, rien ne permettait de déceler qu’il serait un jour amené à prendre la tête du terrorisme mondial, surpassant, de loin, tous ses prédécesseurs. Il naît en 1971 à Samarra, à une heure de route de Bagdad, dans une famille pauvre et illettrée. Ses parents sont surnommés « les croyants », en référence à leur pratique rigoriste de l’islam. Ils sont installés dans le quartier des Al-Badri, sa tribu, divisée entre sympathie pour les Frères musulmans et allégeance au président laïque Saddam Hussein, qui accède au pouvoir quand Ibrahim a 8 ans. Le garçon est timide, discret. Transparent. Derrière la maison familiale, un champ fait office de terrain de foot. Des années plus tard, Al-Baghdadi le fera aménager. Le football, depuis toujours, c’est sa passion. « Il rôdait souvent autour du terrain, sur sa bicyclette », se souvient Ahmad, une ancienne connaissance d’Ibrahim. « Son panier avant était toujours chargé d’un ballon et d’une petite pompe, pour regonfler ses pneus, usés jusqu’à la corde. » Avec ses camarades, il a même formé une équipe qu’ils ont baptisée « les mollahs ». Plus tard, il récite les prières à la mosquée. Le chef du lieu de culte explique : « Il avait une belle voix et connaissait bien le Coran. » Sa famille a abandonné la maison en 2014, par peur des représailles. Elle a, un temps, été occupée par des réfugiés fuyant la folie djihadiste. Paradoxe comme la guerre sait en produire.

C’est un vendredi ordinaire, comme les habitants de Mossoul en connaissent depuis toujours : la chaleur écrasante, le chahut des enfants dans la rue, les femmes parties faire les emplettes de la semaine. Dans la grande mosquée Al-Nouri de Mossoul, les fidèles se pressent, nombreux, pour assister au prêche hebdomadaire. Mais, bizarrement, l’imam a disparu. On ne le reverra plus. Brusquement, un convoi déboule à hauteur du lieu de culte. Des djihadistes, armés jusqu’aux dents, s’en éjectent. Tous s’empressent autour d’un homme drapé de noir qui s’extirpe d’un des véhicules. A sa suite, des cameramen. Dans l’édifice, l’inquiétude gagne l’assistance à mesure que l’étrange cortège s’avance vers le « minbar », la chaire des imams. Les combattants forment un barrage entre la foule et leur chef, aux pieds duquel s’entassent kalachnikovs et M16. Des fusils dans un lieu de culte ! Ici, personne n’avait osé.

En 2003, l’Amérique envahit l’Irak et Ibrahim prend le maquis. Il crée un groupuscule djihadiste, actif à Samarra et à Bagdad : l’Armée du peuple de la sunna et de la communauté. Au même moment, la branche irakienne d’Al-Qaïda, dirigée par le sanguinaire Abou Moussab Al-Zarqaoui, et l’Armée islamique en Irak (AII), font des démonstrations de force : kidnappings, tortures et exécutions de journalistes occidentaux et de soldats américains. Selon le cheikh Ahmad Al-Dabach, fondateur de l’AII, aujourd’hui en exil en Jordanie, Al-Baghdadi n’est alors qu’un deuxième couteau : « Personne n’en entendait parler ! Un jour, ma mosquée, à Bagdad, a été la cible d’un attentat. Il y a eu des morts. Tous les grands chefs sont venus me présenter leurs condoléances. Ils arrivaient en convois, entourés de gardes. Baghdadi, lui, est venu en taxi avec un copain ! Il m’a serré la main mais a dû me rappeler son nom pour que je réalise qui il était. » Pourtant, c’est pendant cette deuxième guerre d’Irak que le destin de Baghdadi va basculer. En février 2004, il est arrêté par hasard à Falloujah, alors qu’il rend visite à un ami, cible d’une opération des forces américaines. Il est envoyé, en tant que détenu civil et non comme membre d’un groupe armé, à la prison de Bucca. Un camp au milieu du désert, dans le sud du pays. C’est là que les Américains, ratissant large, emprisonneront plus de 300 000 personnes : djihadistes, soldats de Saddam capturés pendant les combats et simples citoyens, embarqués en nombre et sans distinction.

Parmi ces détenus, un homme a côtoyé Al-Baghdadi. Un djihadiste qui, une fois libre, rejoindra les rangs de l’Etat islamique. Auteur de la fatwa qui ordonne la destruction du tombeau de Jonas à Mossoul, en 2014, il sera même nommé adjoint du charii (chef religieux) de Daech en Irak, avant d’être à nouveau arrêté. En 2004, à Bucca, il assiste aux prêches d’Al-Baghdadi dans la mosquée du camp et joue au foot avec lui, sous le regard médusé des gardes américains. Là encore, rejoignant les précédents témoignages, il décrit le futur calife sous les traits insignifiants d’un individu sans envergure : « Il était toujours seul, introverti, difficile à cerner. Sans aucun charisme et incapable de fédérer les fidèles autour de lui. Je n’imaginais pas qu’il allait se transformer à ce point. Une métamorphose radicale. » C’est pourtant à ce moment précis qu’elle se produit. Pour Baghdadi et nombre de ceux qui le rejoindront plus tard sous la bannière noire, Bucca, la prison américaine, aura été « l’école du djihad », un incroyable incubateur du futur Etat islamique. Les baasistes revanchards y côtoient en toute liberté les pires terroristes de la région. Au nez de leurs geôliers, ces hommes que tout oppose, militaires d’un côté, religieux de l’autre, scellent l’union sacrée. Les uns apportent leurs connaissances théologiques ; les autres promettent de mettre au service de la future dictature leur savoir-faire militaire, sécuritaire et policier. Ils joueront un rôle clé autour de Baghdadi, à la naissance de Daech, en 2013.

Saja condamne aujourd’hui le terrorisme, mais elle a été incarcérée un an par les autorités libanaises

Sitôt sa sortie de prison, en novembre 2004, Ibrahim Al-Badri prête allégeance à Al-Qaïda et gravit les échelons de la nébuleuse djihadiste. Deux ans plus tard, quand Zarqaoui est tué dans un bombardement américain, il se rapproche de son successeur, Hamid Al-Zawi, général de police sous Saddam, qui crée la même année l’Etat islamique d’Irak. L’organisation reste sous l’autorité d’Oussama Ben Laden. C’est à cette période qu’Al-Baghdadi décide de prendre une seconde femme. Il cherche une veuve, choix censé symboliser le sacrifice et la piété, encouragés par le Prophète. On lui propose l’épouse d’un garde du corps de Saddam, tué en combattant les Américains. Saja Al-Doulaïmi est belle, à peine sortie de l’adolescence. Elle a eu des jumeaux, nés de son précédent mariage. En 2007, elle devient la femme du futur calife. Mais au bout de quelques semaines, exaspérée par la jalousie de la première épouse, elle le quitte, sans savoir qu’elle est enceinte. Elle s’est aujourd’hui réfugiée au Liban avec leur fille de 8 ans, Hajar, et vit dans la crainte de voir les hommes du calife kidnapper son enfant. Hajar semble encore ignorer le poids de son héritage familial. Mais sa ressemblance avec Al-Baghdadi est saisissante, et des tests ADN ont prouvé la filiation. La fillette est privée d’école, sa mère souhaitant limiter ses déplacements hors du lieu où elles se cachent. Par peur de Daech, mais aussi de ceux qui le combattent.

Saja condamne aujourd’hui le terrorisme, mais elle a été incarcérée un an par les autorités libanaises qui la soupçonnaient d’avoir maintenu des relations avec Al-Baghdadi. Elle soutient n’avoir jamais remarqué, chez son ancien mari, la moindre activité suspecte. Elle brosse de lui un portrait étonnant : « Tout ce que je savais, c’est qu’il était professeur de théologie. Il rentrait tous les soirs à la maison. Il dînait seul, en silence, et lisait beaucoup. » Saja admet qu’il n’aimait pas être questionné et pouvait disparaître plusieurs jours d’affilée, « pour rendre visite aux siens ». Les week-ends, il prend le temps de nourrir le chat de la maison et, surtout, de s’occuper des enfants de cette famille recomposée. « Il était plus pédagogue que moi. Il savait y faire avec les petits, sans doute parce qu’il était professeur. »

Sous ses dehors de père de famille tranquille, Abou Bakr Al-Baghdadi poursuit son ascension au sein de l’Etat islamique en Irak (EII). Il se déplace en Syrie, où il prépare son doctorat, tout en supervisant, pour le compte de l’EII, l’installation, l’équipement et le transfert de combattants venus de tous les coins du monde pour rejoindre les rangs de l’insurrection antiaméricaine en Irak. Des djihadistes qui transitent souvent par la Syrie, avec la bénédiction du régime. Al-Baghdadi est désormais l’homme de confiance du leader de l’EII, qui meurt en 2010. Adoubé par Oussama Ben Laden, il prend le commandement de l’organisation, lui, l’ancien étudiant insipide, dépourvu de tout talent d’orateur. Selon Hicham Al-Hachemi, expert irakien des groupes djihadistes, qui a rencontré le futur calife à la fin des années 1990, deux facteurs expliquent ce choix : les relations que l’homme a su tisser au sein du groupe terroriste et sa prétendue descendance du Prophète. Le nouveau commandeur des croyants lance aussitôt une série d’attaques à la violence sans précédent. Ce seront les « jours sanglants » de Bagdad. Mais la branche irakienne d’Al-Qaïda, dont il a hérité, est moribonde. Il trouvera, à la faveur de la crise syrienne qui éclate un an plus tard, une occasion de lui redonner de l’emprise. Le Nord-Est syrien se transforme en « djihadistan », alimenté en hommes via les frontières irakienne et turque, poreuses, et, en Syrie, par la libération délibérée de centaines de djihadistes de la prison de Saidnaya, au nord de Damas. Pour le calife en devenir, c’est un laboratoire inespéré.

En avril 2013, Al-Baghdadi annonce avoir rebaptisé l’EII en Etat islamique en Irak et au Levant (EI). Une véritable tentative d’OPA sur la branche syrienne d’Al-Qaïda, qui refuse le marché et s’engage dans une guerre sans merci contre les combattants de Baghdadi. L’ancien petit garçon pauvre de Samarra va devenir l’homme le plus féroce de la planète. Qui se cache… C’est là toute sa force. Terroriser et entraîner avec lui des centaines de milliers de fidèles dans la barbarie, sans même se montrer. Les combattants de Daech l’appellent « le fantôme ». Certains émirs ne l’auraient jamais vu.

Après son apparition savamment orchestrée, le 4 juillet 2014, dans la mosquée Al-Nouri de Mossoul, Al-Baghdadi disparaît à nouveau. Jusqu’à la grande bataille de Mossoul. En novembre 2016, dans le dernier message qu’on a de lui, il appelle ses hommes à combattre jusqu’à la mort. Mais ne semble pas disposé à les accompagner. Le calife de la terreur tient à la vie. Pourtant, sa mort ne signerait pas la fin de sa hideuse créature : Daech est désormais comme l’Hydre de Lerne, un monstre à plusieurs têtes, dont seule celle du milieu, la haine, est immortelle. A défaut d’avoir le charisme d’un gourou, Al-Baghdadi a su donner à ses hommes le goût du sang. A Mossoul, le général irakien Fadel Barwari affirme que Baghdadi s’est replié à Baaj, près de la frontière syrienne. « Il vit sous terre, avec des hommes de confiance, et n’utilise aucun moyen de communication moderne. » Il pourrait reconstituer un califat du côté de Deir Ez-Zor, en Syrie. Fin 2013, l’ennemi numéro un avait échappé de justesse à une descente de la cellule des Faucons, une unité d’élite des renseignements irakiens. Dans une maison isolée, au nord de Bagdad, ils saisissent la ceinture d’explosifs d’Abou Bakr, ses armes, ses livres, son courrier, des photos inédites… Ils réalisent surtout que le terroriste en chef vivait là, terré comme Saddam Hussein dix ans plus tôt, dans une cache accessible par une trappe. Une vie de rat.