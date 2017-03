Al-Baghdadi: la chasse à l'homme ?

Pour la première fois depuis 17 ans, elle se dévoile. « Parce que l’armée irakienne m’y a obligée, explique Fadila, 43 ans. Mais j’ai peur sans mon voile, je ne suis pas habituée… Mes filles aussi ont peur. Jamais mon mari ne nous aurait autorisées à sortir sans ». Avec ou sans voile, Fadila n’ose plus se montrer. « Les voisins ont peur de moi et plus personne ne veut me parler ». Avec ses neuf enfants, elle vit comme une pestiférée, dans une maison abandonnée du quartier d’Al-Jawsak, à Mossoul Ouest, sans eau, ni électricité. A l’extérieur, les tirs des hélicoptères de combats succèdent à ceux des snipers. « Nous n’avons pas pu nous laver depuis dix jours, je suis désolée », dit-elle en exhibant de ses mains noires de crasse la photo d’identité de son époux.

Mohammad Abdulwahad Mohammad, 46 ans, a été arrêté par la police fédérale irakienne le 5 mars dernier. Depuis, les images de cette arrestation ont fait le tour des réseaux sociaux et pour cause: selon les autorités, l’homme à la longue barbe rousse teinte au henné serait le cousin d’Abu Bakr Al-Baghdadi, le calife auto-proclamé de Daech. Une vraie prise de guerre pour les policiers qui ont expliqué l’avoir trouvé caché dans une cave. « Parce qu’il est originaire de Samara, la ville d’origine de Baghdadi, les policiers en ont déduit qu’il était son cousin mais c’est faux, prétend Fadila. Mon mari n’avait aucun contact avec Daech et Baghdadi je n’en ai entendu parler qu’à la télé ». Pourtant, malgré ses dénégations, de nombreux détails trahissent l’engagement de cet homme qui, selon des sources sécuritaires, aurait été dénoncé par le responsable des prisons de Daech à Mossoul, arrêté quelques jours plus tôt.

Mohammad Abdulwahad Mohammad est bien né en 1971 à Samara, l’ancienne capitale des Abbassides, qui se trouve dans ce qui sera appelé plus tard « le triangle sunnite »: la région, située à 120 km au nord-ouest de Baghdad, alors majoritairement peuplée d’arabes sunnites après avoir été l’une des perles de l’Islam Chiite, fût l’un des fiefs et viviers du parti Baas dans les années 70. On y trouve notamment la ville natale de Saddam Hussein, Tikrit. Après l’invasion américaine de 2003, c’est ici que s’organise la résistance. Avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement chiite d’Al-Maliki en 2006, de nombreux chiites reviennent s’installer à Samara, considérée comme une de leurs villes saintes. C’est le moment que choisit Mohammad Abdulwahad Mohammad pour la quitter et partir avec sa famille direction Mossoul, où commencent alors à se regrouper les nostalgiques du parti Baas comme les futurs chefs de l’insurrection djihadiste sunnite qui donneront naissance à Daech.

La famille de douze enfants s’installe d’abord à l’est du Tigre, dans le quartier d’Al-Nour. De son sac, Fadila sort la carte d’étudiant de son mari, inscrit en théologie à l’université de Mossoul. « Mon mari est un prêcheur, dit-elle. Il ne faisait que lire le Coran et dispenser la parole de Dieu ». Lorsque Daech entre dans Mossoul en juin 2014, les fils aînés de Fadila, âgés de 15 et 19 ans s’engagent. Ils seront tués quelques semaines plus tard. Fadila ne saura jamais comment ils sont morts, seul le corps du plus jeune lui sera rendu. « Mon mari leur avait interdit d’aller se battre mais ils y sont allés quand même », dit-elle.